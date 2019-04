Koploper Twente opnieuw onderuit, Sparta profiteert niet optimaal

In de goedgevulde Grolsch Veste viel er in de eerste helft weinig te beleven. Het eerste echte wapenfeit kwam pas toen de bezoekers vlak voor rust een omstreden hoekschop mochten nemen. Meteen was het raak. Lewis Montsma ving de bal achterin het strafschopgebied op, gaf voor en centrale verdediger Daniël Breedijk werkte van dichtbij binnen. Bij het rustsignaal klonk er gefluit vanaf de tribunes.



Twente moest dus aan de bak in het tweede bedrijf. Dat probeerde het ook door fel uit de kleedkamer te komen, maar ook nu bleven grote kansen uit voor de thuisploeg. Rafik Zekhnini kwam nog het meest in de buurt toen hij werd weggestuurd op de linkerflank, maar ook hij kon had geen succes.