Koploper Volendam verspeelt punten in Kerkrade, Excelsior opnieuw onderuit

Excelsior Rotterdam was lange tijd de ploeg die samen met FC Volendam bij de bovenste twee plekken (directe promotie naar de eredivisie) stond, maar de ploeg van trainer Marinus Dijkhuizen is na de winterstop compleet ingestort. Vanavond stond de ploeg uit Kralingen na een klein kwartier al met 3-0 achter bij FC Eindhoven. Marouan Azarkan maakte in de 24ste minuut nog wel de 3-1, maar via de tweede treffer van Joey Sleegers werd het kort voor tijd nog 4-1 in het Jan Louwers Stadion.



Excelsior sloot de eerste seizoenshelft af met een 1-1 gelijkspel bij toenmalig hekkensluiter FC Dordrecht en pakte in 2022 nog geen enkel punt in vijf wedstrijden. Excelsior-spits Thijs Dallinga (21) is met 25 goals na 25 duels nog altijd topscorer in de KKD, maar heeft ook al vijf wedstrijden niet meer gescoord.