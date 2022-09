Koppositie, ongeslagen status en momentum binnen één week verspeeld door Ajax

Met video Topper tussen PSV en Feyenoord: fris en fruitig versus surfen op de euforie

Met PSV - Feyenoord en AZ - Ajax beleeft de eredivisie vandaag zijn eerste ‘Super Sunday’ van dit seizoen. Vooral het vertrekpunt in Eindhoven intrigeert: PSV voelde zich recent vaak benadeeld in topduels, doordat het minder rust kreeg in de week vooraf. Nu waren er eens geen Europese verplichtingen, maar komt er wel een Feyenoord in bloedvorm op bezoek.

18 september