Kopzorgen KNVB om duel Jong Oranje in Belarus: ‘Veiligheid boven alles’

De UEFA is in dat opzicht misschien wel de belangrijkste partij. Als de Europese voetbalbond geen rood kruis door de officiële kwalificatiewedstrijd in Zhodino, een stad zo’n vijftig kilometer van Minsk, wenst te zetten moet Jong Oranje in actie komen. ,,Veiligheid gaat uiteraard wel boven alles. We bekijken de situatie echt per dag. Donderdag vliegt de selectie naar Wit-Rusland. Het is nu maandag. We houden alles scherp in de gaten.’’