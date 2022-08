Kortsluiting bij Kik Pierie: verdediger Jong Ajax raapt bal op en krijgt strafschop tegen: ‘Heel stom’

met videoEen bijzonder moment tijdens het duel tussen Jong Ajax en Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie. Kik Pierie, verdediger van de Amsterdammers, kreeg de bal van zijn doelman Sten Kremers en raapte hem op om een doeltrap te gaan nemen. Alleen was de bal helemaal niet achter geweest en dus kreeg Roda een strafschop.

Wat Pierie precies dacht na 20 minuten spelen in de tweede helft zullen we na de wedstrijd wel te horen krijgen, maar vermoedelijk verkeerde hij in de veronderstelling dat de bal achter was geweest. Ook de aanvallers van Roda leken in eerste instantie heel even niet helemaal te begrijpen wat Pierie aan het doen was. Maar vervolgens maakten ze vol verbazing de scheidsrechter attent op het merkwaardige incident. Na overleg met zijn assistent kon er niets anders besloten worden: strafschop. Dylan Vente zette zich achter de bal en schoot die soepel achter doelman Kremers: 1-0.

Pierie kon na afloop wel door de grond zakken, zo gaf hij toe: ,,Ik dacht dat er gefloten werd dus ik dacht dat we een vrije trap moesten nemen. Ik zei tegen de keeper: ik neem 'm wel. Daarom pak ik 'm in m'n handen. Er was niet gefloten, maar ik was ervan overtuigd dat het wel zo was. Gewoon heel stom", zei de verdediger bij ESPN.

,,Eerst besef je het niet. Eerst dacht ik nog: waarom fluit de scheidsrechter in godsnaam? Ik wilde gewoon die bal nemen. Was er dan niet gefloten? Ja, gewoon heel stom. Dat is het enige wat ik kan zeggen. Heel stom", aldus Pierie. ,,Het is gebeurd, ik zou het graag terug willen draaien en jammer dat het ook nog beslissend is geweest.”

Pierie (22) stapte in 2019 voor ongeveer vier miljoen over van Heerenveen naar Amsterdam. Bij Ajax wist hij echter nog niet door te breken.