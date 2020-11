Koster verlengt tot 2022 bij Willem II: ‘Heb nog veel ambitie met deze club’

,,Ik teken bij omdat ik het bij Willem II uitstekend naar mijn zin heb, ik nog veel ambitie heb en de club veel doorgroeimogelijkheden heeft. Bovendien ben ik te spreken over het beleid dat de club voert”, aldus Koster.



,,De club spreekt uit zich continu op allerlei gebieden te willen verbeteren en voegt de daad bij het woord. Zo hebben de faciliteiten de laatste jaren een flinke ‘upgrade’ gehad die noodzakelijk was om een topsportklimaat neer te zetten. De sportieve vooruitgang is uiteraard het belangrijkst en daarin zie ik veel perspectief.”