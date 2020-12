Kozakken Boys-middenvelder en voormalig prof Royston Drenthe failliet verklaard

Interview ‘Ik ben bijna weer de Royston van Real, snap je?’

15 september Royston Drenthe (31) was al gestopt als profvoetballer. Nu is hij terug. Niet meer in het shirt van Feyenoord of Real Madrid, maar in dat van eerstedivisionist Sparta. Over het nieuwe leven van een kleurrijke Rotterdammer. Kilo’s lichter en zonder gouden tanden.