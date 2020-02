Krakers inhalen kan nog wel even duren

Door Mikos Gouka



Jan Bluyssen staat niet veel in de schijnwerpers. De manager competitiezaken van de KNVB dient eigenlijk alleen naar voren te treden als er iets niet is goed gegaan of moet worden aangepast. Bijvoorbeeld toen hij in december 2017 overal moest uitleggen waarom op het laatste moment de wedstrijden FC Utrecht - Feyenoord en Sparta - Vitesse geen doorgang konden vinden terwijl iedereen toch wist dat het flink zou gaan sneeuwen in Nederland.



Of vorig seizoen, toen Bluyssen opeens het halve competitieschema moest omgooien omdat Ajax zo ver kwam in de Champions League. Of waarom Jong Ajax en NEC hun wedstrijd in 2018 moesten overspelen na een administratieve fout van de KNVB.



Toen gisteren exact op het moment dat er gevoetbald had moeten worden in de eredivisie duidelijk werd dat storm Ciara nog zwaarder was dan verwacht, kreeg Bluyssen volop complimenten. Een streep zetten door vier competitieduels (en tevens alle amateurwedstrijden), het was de enige juiste beslissing. En ook nog eens op tijd, zodat fans niet al onderweg waren naar de stadions. ,,We konden niet voor honderd procent de veiligheid voor betrokkenen waarborgen’', zei Bluyssen. ,,Dan moeten we het niet doen.’'