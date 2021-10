Krankzinnige eigen goal doet Roda JC de das om: FC Emmen wint

Uiteindelijk viel ook de derde, laatste én winnende goal al in de eerste helft. Negen minuten voor rust kreeg FC Emmen-speler Rui-Jorge Monteiro Mendes de bal aan de rechterkant, waarna de Duitser de bal voor het doel slingerde. Daar stond Marzo op de goede plek om de bal weg te kunnen werken, maar in die missie faalde hij op ongekende wijze.



In plaats van de bal naast het doel te koppen, kopte Marzo de bal via de binnenkant van de paal in zijn eigen doel, achter doelman Rody de Boer. Een enorm pijnlijk moment voor de Belgische Roda JC-verdediger, dat nóg pijnlijker werd toen na negentig minuten bleek dat juist zijn flater voor de zege van FC Emmen zorgde.



Door de winst van FC Emmen staat de eredivisionist van vorig jaar vierde met vijf punten minder dan koploper FC Volendam, drie punten minder dan Excelsior en één punt minder dan De Graafschap. Roda JC staat drie plekken onder FC Emmen met vier punten minder.