Krankzinnige titelstrijd Jupiler League weer volledig op z'n kop

Een bomvol programma vanavond in de Jupiler League. NEC, Jong Ajax (beide 61 punten) en Fortuna Sittard (59 punten) vormden de top drie, maar de volgorde van de drie titelkandidaten is na vanavond weer compleet anders.



Koploper NEC kreeg een pak op de broek in Eindhoven. Topscorer Mart Lieder ontbrak bij FC Eindhoven, maar de Eindhovenaren wisten desondanks maar liefst drie keer te scoren. Anass Achahbar en Wojciech Golla brachten de Nijmegenaren nog dicht bij een resultaat, maar met een 3-2 nederlaag verspeelde de ploeg van coach Pepijn Lijnders de koppositie.



Op papier had Jong Ajax daardoor de nieuwe koploper van de Jupiler League kunnen worden, maar daar stak een andere beloftenploeg een stokje voor. Jong PSV verpestte door goals van Matthias Verreth, Lenners Daneels en Nikolai Laursen de koppositie voor de Amsterdammers. Jong PSV komt door die overwinning zelf op plek vier, zeven punten achter Jong Ajax, dat derde staat.



De lachende derde was vanavond Fortuna Sittard. In de eerste helft maakte de periodekampioen korte metten met Almere City. Via een hattrick van André Vidigal had de ploeg uit Sittard na 26 minuten een 0-3 voorsprong te pakken.Enkele minuten later moest de hattrick-held geblesseerd naar de kant. Finn Stokkers bepaalde de ruststand zelfs op 0-4. Almere City redde nog de eer, eindstand: 1-4.