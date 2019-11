Kritiek op Marokkaanse voetbalbond in zaak-Ihattaren

Volgens de Franstalige krant Le Matin ging de Marokkaanse voetbalbond FRMF in de fout bij het overlijden van de vader van Mohamed Ihattaren. Waar de KNVB en bondscoach Ronald Koeman de PSV’er ruimte gaven om zijn verdriet te verwerken, was bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa bij de begrafenis in Rouadi, nabij de Noord-Marokkaanse stad Al Hoceima.