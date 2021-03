Kritiek op Van Hooijdonk na opmerkingen over Frappart: ‘Waarom zeg je dit niet als Makkelie fluit?’

Dubbele gevoelens bij De Boer: ‘We hebben onszelf in de voet geschoten’

7:40 Bondscoach Frank de Boer hoefde niet lang na te denken welke uitslag de krachtsverschillen tussen het Nederlands elftal en Letland het beste had vertaald. ,,Ik denk dat we hier met 8-0, of misschien 8-1 hadden moeten winnen”, zei hij.