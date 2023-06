Kroatische media lyrisch over ‘magische’ Luka Modric: ‘De naïeve Gakpo trapte er vol in’

De Kroatische media zijn onder de indruk van de prestatie van Kroatië in de halve finale van de Nations League tegen Nederland . Oranje verloor voor het eerst in 23 jaar weer eens in de Kuip.

Nederland moest woensdagavond het onderspit delven tegen de Kroaten. Diep in de blessuretijd dwong de ploeg van Ronald Koeman nog een verlenging af, maar in het extra halfuur liep Kroatië alsnog weg. „Van Dijk maakte een buiging voor Modric”, was de kop van 24sata. „Virgil van Dijk (31) is een van de beste stoppers van de laatste jaren, maar zelfs hij kon Bruno Petkovic niet stoppen in een opwelling.” Petkovic was in de verlenging goed voor de derde treffer van Kroatië.

Sportske Jutarnji was niet alleen te spreken over de elf Kroaten op het veld, maar ook over de twaalfde man. „Het was een spektakel op de tribune. Het stadion schudde, 15.000 Kroatische fans overstemden de gastheren volledig. De liederen van de Kroatische fans waren vanaf de eerste minuut te horen. Oranje was misschien iets beter in de eerste helft, maar Kroatië draaide alles om in het tweede gedeelte van de wedstrijd.”

Unieke prestatie

Slobodna Dalmacija had vooral aandacht voor de unieke prestatie in historisch perspectief. „Door van Nederland te winnen, heeft Kroatië iets bereikt dat niemand in 23 jaar heeft gedaan. Kroatië rekende af met een ongekende statistiek. Voor het eerst in 23 jaar won een ploeg weer eens van Oranje in de legendarische Kuip. Voor deze ontmoeting was Nederland daar 31 wedstrijden op rij ongeslagen.” De vorige keer was in 2000, toen Portugal met 2-0 won in Rotterdam.

Verlies Oranje bekeken door 1,86 miljoen mensen

De wedstrijd van Oranje tegen Kroatië is woensdagavond bekeken door 1,86 miljoen mensen. Het was daarmee de best bekeken uitzending van de woensdagavond, blijkt uit de cijfers van de Stichting Kijkonderzoek (SKO). Tijdens de wedstrijd stemde bijna de helft van alle mensen die televisie keken af op de wedstrijd. Op de tweede plek stond het NOS Journaal van 20.00 uur, waar ruim 1,2 miljoen mensen naar keken. De derde plaats was voor het Half Acht Nieuws van RTL, dat 791.000 kijkers wist te boeien. Het eerste programma in de lijst dat niet met sport of nieuws te maken had, was Het Perfecte Plaatje op RTL4. De 676.000 Nederlanders die hiervoor thuisbleven leverden het programma een vijfde plek in de lijst op.

Tevens zag 24sata dat Cody Gakpo een harde les kreeg van Modric. Gakpo gaf tien minuten voor rust een strafschop weg door Modric kort beet te pakken. „Het was een rollercoaster en Modric was magiër op het middenveld. Hij leerde de ongelukkig spelende Gakpo een harde les. Een ervaren rot als Luka weet hoe hij in een dergelijke situatie moet handelen en de naïeve Gakpo trapte er vol in.”

Ook in Italië en Spanje, de mogelijke tegenstanders van Kroatië in de finale, is vol bewondering gekeken naar het optreden van Modric. „Onder leiding van een immense Modric toonde het Balkan-land opnieuw zijn klasse”, schreef Mundo Deportivo. „De Real Madrid-speler toonde zijn sluwheid door Gakpo’s portemonnee te stelen, die hem greep en neerhaalde in het strafschopgebied.”

