Kroonprins van het trainersgilde Hans Verèl (1953-2019) bloeide op als zwembaddirecteur

Het was even schrikken, gaf Hans Verèl later toe. Als werkloze voetbal­trainer kon hij in 2004 aan de slag gaan als directeur van het Roosendaalse zwembad De Stok. Op dat moment besefte Verèl dat een hoofdstuk in leven wordt afgesloten. Dat van de man die bij FC Den Bosch als kroonprins van het trainersgilde op het paard was getild. Als jong afgekeurde speler (van 25 jaar) werd hij opgenomen in de technische staf en zag hij in 1983 kans om FC Den Bosch te laten promoveren naar de eredivisie.