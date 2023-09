Kruip in de huid van de bondscoach: wie zet jij op goal, in de spits en naast Frenkie de Jong?

De positie onder de lat is al maanden een hoofdpijndossier in het Nederlands elftal. Tijdens de teleurstellende Nations League-eindronde verdedigde Justin Bijlow nog het doel, maar de keeper van Feyenoord is er nu vanwege een polsbreuk niet bij. Koeman riep drie kanshebbers op voor de keeperspositie: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford) en Andries Noppert (Heerenveen) op.

Frenkie de Jong is onomstreden op het middenveld bij Oranje, maar de laatste jaren wordt hij steeds aan een andere partner gekoppeld. Tijdens de interlands in maart maakte Feyenoorder Mats Wieffer zijn debuut, iets wat Tijjani Reijnders (AC Milan) deze week hoopt te doen. Ook Joey Veerman (PSV), Teun Koopmeiners en Marten de Roon (beiden Atalanta) zijn opties om de plek naast De Jong te bekleden.

Vanwege de afwezigheid van Memphis Depay, die aan de kant staat met een spierblessure, moet Koeman op zoek naar een nieuwe doelpuntenmaker. Cody Gakpo speelt bij Liverpool regelmatig in de punt van de aanval, maar is van origine een buitenspeler. De enige pure centrumspits in de selectie van Koeman is Wout Weghorst, die deze zomer bij TSG Hoffenheim terugkeerde in de Bundesliga.