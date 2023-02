Kruisbandblessure Davy Pröpper bij Vitesse persoonlijke tragedie: ‘Goede begeleiding is van eminent belang'

Drama voor Davy Pröpper: middenvel­der loopt week na rentree zware knieblessu­re op

De rentree van Davy Pröpper in het betaalde voetbal is een regelrecht drama. De spelmaker van Vitesse heeft zaterdag in Emmen een zware knieblessure opgelopen. Het seizoen van de 19-voudig international is zodoende voorbij.

