Kudus heeft veel respect voor Van Boekel: geen geel na eerbetoon aan overleden Atsu

Kudus was al lang op zoek naar zijn goal tegen Sparta, maar vlak voor tijd lukte het dan toch voor de Ghanees. Hij krulde een vrije trap schitterend in de hoek van het doel en zorgde daarmee voor de 4-0 namens Ajax. Waarom hij zo nadrukkelijk op zoek was naar zijn goal bleek uiteindelijk wel bij het juichen.



Kudus rende naar de cornervlag en bracht een eerbetoon aan landgenoot Atsu, de voormalig Vitesse-speler die overleed bij de aardbevingen in Turkije en Syrië. Bij de hoekvlag trok Kudus zijn shirt over het hoofd en op het shirt daaronder was de tekst ‘RIP Atsu’ te zien. ,,Ik heb voor iemand gekozen die dicht bij mij staat, maar deze goal was eigenlijk voor alle families die zijn getroffen door de aardbeving in Turkije en Syrië. Het is een heel verdrietig verhaal, maar ik speelde vandaag voor hem. Ook als ik niet gescoord had, had ik na afloop mijn shirt laten zien om mijn condoleances over te brengen aan zijn familie", zei Kudus bij ESPN.