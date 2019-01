Kunstgras verdwijnt bij PSV op hoofdveld van De Herdgang

PSV Vrouwen start met beloftenteam

PSV start komend seizoen ook met een beloftenteam voor vrouwen. Dat kondigde algemeen directeur Toon Gerbrands vandaag aan bij de nieuwjaarsreceptie van de Eindhovense voetbalclub. PSV neemt de licentie over van CTO Talent Team Zuid van de KNVB en gaat met het Jong-team voor in ieder geval de komende twee seizoenen uitkomen in de beloftencompetitie van de bond. ,,Dit is een belangrijke stap in de ontwikkeling van het meisjes- en vrouwenvoetbal in het zuiden van Nederland”, zegt Sandra Doreleijers, manager PSV Vrouwenvoetbal.