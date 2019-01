Kunstgrasmat verliest snel terrein in Nederlandse stadions

Door Sjoerd Mossou



Het kunstgras gaat verdwijnen uit het Nederlandse topvoetbal. De ene na de andere club kondigde deze week op zijn nieuwjaarsreceptie aan afscheid te willen nemen van de plastic velden, tot vreugde van de eigen achterban.



Nadat Almere City en FC Dordrecht afgelopen zomer al overstapten op natuurgras, is een sneeuwbaleffect op gang gekomen. De breed gedragen druk van spelers, trainers en publiek dwingt steeds meer kunstgrasclubs tot een koersverandering. In de eredivisie, maar óók een niveau daaronder.



De vrijwel volledige top van het Nederlandse voetbal sprak zich zo’n anderhalf jaar geleden hard uit tegen kunstgras in de eredivisie, middels een pamflet in deze krant. Sindsdien werd de druk almaar groter, ook omdat Nederland internationaal meer geïsoleerd is komen te staan in zijn kunstgrasfetisj.