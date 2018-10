Kunstgrasverbod eredivisie nadert akkoord; zestien clubs heikel punt

Door Yorick Groeneweg



Clubs in de eredivisie hebben gisteren naar aanleiding van het nieuws in deze krant onderling contact gehad over het eredivisiedossier. Ze hebben afgesproken achter de schermen verder te werken aan de hervormingen.



De topclubs willen in de eredivisie af van het kunstgras waarop zes ploegen spelen. Dat lijkt te lukken. Tien procent van de inkomsten die de grote clubs verdienen aan Europese wedstrijden zouden in een nieuw plan doorvloeien naar de overige clubs. In ruil daarvoor moeten clubs het kunstgras verwijderen en krijgt de eredivisie mogelijk een andere opzet. Dat laatste is echter nog een heikel punt.