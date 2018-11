Kunstgrasverbod van de baan

De conclusie na twee jaar vergaderen over de ‘Eredivisie nieuwe stijl’ is dat kunstgras niet verboden wordt en dat de competitieopzet hetzelfde blijft. Dat is gebleken uit de persconferentie over de ‘veranderagenda’ van de competitie na de Vergadering van Vennoten.

Door Tim Reedijk

De inzet was hoog met bijvoorbeeld een nieuwe opzet van de competitie. Maar tot teleurstelling van Edwin van der Sar, die namens de topclubs naar voren was geschoven in de onderhandelingen, blijft de eredivisie vanaf 2021 ook uit achttien clubs bestaan. Dat terwijl er serieus gekeken is naar een competitie met zestien clubs met een play-offssysteem om de kampioen te bepalen. De achttien clubs konden elkaar daarin niet vinden. De enige verandering die op termijn nog mogelijk is, is dat er in de toekomst twee clubs in plaats van één direct degraderen. Dat moet nog worden besproken met de Coöperatie Eerste Divisie (CED).

Het plan om kunstgras af te schaffen en ter compensatie Europese gelden van de topclubs te verdelen met de andere teams in de eredivisie heeft het eveneens niet gehaald. Clubs worden slechts financieel ‘aangemoedigd’ om over te gaan op een natuur- of hybrideveld, van een verplichting is geen sprake.

Verenigingen die wél overstappen op zo’n veld krijgen een bijdrage uit het ‘Europese potje’ ter hoogte van maximaal 350.000 euro per seizoen. Volgens Jacco Swart, voorzitter van de Eredivisie CV, is dat een ‘meer dan serieuze prikkel om clubs hopelijk te doen bewegen om af te stappen van kunstgras’. Verder gaan de clubs die Europees spelen vijf procent van hun inkomsten vanuit de UEFA uit solidariteit afstaan. Mochten clubs Europees overwinteren dan gaat die bijdrage omlaag naar 3,75 procent.

KNVB-beker

Wel kwam er een akkoord over een pakket veranderingen die minder omhanden hebben. Zo stromen onder meer clubs die Europees spelen vanaf 2021 in de KNVB-beker een ronde later in waardoor ze pas bij de laatste 32 deelnemers onderdeel worden van het toernooi. Bovendien komt er een financiële barrière voor clubs die de beste spelers uit de jeugdopleidingen van andere clubs willen pikken. Daarbij is er een herenakkoord tussen Ajax, Feyenoord, PSV, FC Utrecht, Vitesse en AZ gesloten, waarbij er in principe geen spelers uit elkaars jeugdopleiding worden overgenomen. Gebeurt dat tóch zal de vergoeding dubbel moeten worden betaald.

Swart: ,,Europees spelende clubs gaan vijf procent van hun opbrengsten, dus opbrengsten die ze krijgen vanuit de UEFA, herverdelen onder de andere clubs in de eredivisie.’’ Clubs die op kunstgras spelen, horen daar niet bij. ,,Een andere bron van inkomsten is het bedrag dat de eredivisie nu van de UEFA krijgt vanuit de zogenoemde solidariteitsgelden. Die worden nu evenredig verdeeld over de niet in Europa spelende eredivisieclubs. 15 procent van dat bedrag gaat voortaan naar de clubs uit de eerste divisie, mede bedoeld voor hun jeugdopleidingen.’’

Termen als ‘tevreden’ en ‘trots’ over het pakket veranderingen vielen met name bij Swart. Maar Van der Sar toonde zich ook kritisch. ,,Andere stappen hadden meer resultaat kunnen hebben voor de toekomst van het Nederlandse voetbal. Wij – en onderzoeksbureaus – kwamen met opties, maar we zijn niet tot een akkoord gekomen. Een andere opzet had aantrekkelijker geweest voor een hoop clubs en fans. We hebben nu een aantal maatregelen waarmee een aantal clubs geholpen wordt, maar niet voor iedereen is het ideaal. Maar we stoppen ook niet.”