Kuyt kijkt uit naar eerste baan als hoofdtrainer en mikt op volgend seizoen

,,Dat wil ik vanaf volgend seizoen gaan doen, als ik daar een mooie gelegenheid voor krijg. Daar kijk ik naar uit.” Kuyt, die in 2017 in zijn laatste wedstrijd als profvoetballer Feyenoord met een hattrick de landstitel bezorgde, liep de afgelopen jaren op diverse plekken in de organisatie van de Rotterdamse club mee om ervaring op te doen.

Technisch directeur Frank Arnesen had Kuyt graag in een officiële functie bij de club gehouden, maar de 104-voudig international van Oranje denkt dat het voor zijn ontwikkeling beter is om Feyenoord te verlaten. ,,Iedereen weet wat Feyenoord voor mij betekent en ik heb ontzettend veel ervaring kunnen opdoen bij de club de afgelopen jaren", zegt Kuyt, die bezig is met de afronding van de hoogste trainerscursus. ,,Ik weet dat onze wegen ooit weer gaan kruisen, maar voor nu vind ik het belangrijk om mijn pad juist elders te vervolgen. Daarin volg ik mijn gevoel."

In gesprek met Ziggo Sport ging Kuyt ook in op zijn relatie met oud-ploeggenoot Luis Suárez. ,,Met hem heb ik een goede tijd gehad bij Liverpool. Hij kwam natuurlijk over van Ajax, in Nederland waren wij dus rivalen. Maar uiteindelijk is daar een mooie vriendschap uit ontstaan.”

