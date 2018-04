Kuyt loopt maand voor afscheidsduel hamstringblessure op

Is Raiola de nieuwe zaakwaarne­mer van Lozano?

12:51 Mino Raiola is de nieuwe zaakwaarnemer van PSV-topscorer Hirving Lozano, zo stelt het Mexicaanse Marca-Claro. Het tv-station interviewt de Mexicaan na elk duel van PSV in Nederland. Raiola zelf wil desgevraagd geen bevestiging of ontkenning geven.