Laat Neymar en Mbappé maar komen: Botman uitstekend van start in Ligue 1

Door Johan Inan



Wanneer Sven Botman na de 5-0 zege in Venlo tegen het armoedige Jong Gibraltar (hij vond er weinig aan) in de kleedkamer een blik op zijn telefoon werpt, ontdekt hij dat ook hij niet aan de verscherpte coronamaatregelen ontkomt. Rijsel behoort tot de grote steden waar onder meer wordt ingegrepen in de horeca om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. ,,Dat is jammer. Ik pak weleens een restaurantje. Het eten is lekker in Frankrijk. Dan maar wat vaker koken.’’



Van het noorden van Nederland naar het noorden van Frankrijk. Botman was vorig seizoen als verdediger van Heerenveen één van de revelaties van de eredivisie. Ajax verlengde zijn contract en promoveerde de verhuurde jeugdinternational alvast naar de hoofdmacht. Voor het zover kwam, werden meerdere clubs concreet. Eén daarvan, het Franse Lille, flirtte met succes.