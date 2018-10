Laatste Derby’s der Lage Landen zelden vriendschappelijk van toon

Winnen van België, het lukte het Nederlands elftal de laatste zeven keer niet. In 1997 werden de zuiderburen voor het laatst verslagen, met 3-1 in de Kuip. Hoe verging het Oranje sindsdien tegen de Rode Duivels?

13 juni 1998, WK: België – Nederland 0-0

Na die overtuigende overwinning in de WK-kwalificatie had Oranje een jaar later in de eerste groepswedstrijd van het eindtoernooi heel wat meer moeite met de Belgen. In het Stade de France in Parijs werd niet gescoord, maar een saaie 0-0 was het bepaald niet. Het meest memorabele aan die Derby der Lage Landen was de directe rode kaart die Pierluigi Collina Patrick Kluivert toonde, nadat de spits een elleboogstoot uitdeelde aan Lorenzo Staelens.

Volledig scherm Patrick Kluivert krijgt de rode kaart van Pierluigi Collina. Op de voorgrond ligt Lorenzo Staelens. © AP

4 september 1999, vriendschappelijk: Nederland – België 5-5

Opnieuw spektakel in Rotterdam als er in september 1999 tijdens een ‘vriendschappelijke’ interland tussen Nederland en België tien keer wordt gescoord. Na een 0-2 achterstand komt Nederland terug tot 2-2. Vervolgens was de wraak zoet voor Kluivert, een jaar na zijn rode kaart tegen België. De verdediging en keeper Philippe Vande Walle was hij al voorbij toen de Nederlandse spits de bal uitdagend voor de lijn stillegde. Tergend langzaam gaf Kluivert het laatste tikje voor de 3-2. In de tweede helft ging het nog alle kanten op, na negentig minuten stond het 5-5 tussen de beide organisatoren van Euro 2000. In de Kuip werden evenveel kaarten gescoord: negen gele en een rode.

29 maart 2000, vriendschappelijk: België – Nederland 2-2

In aanloop naar het EK in eigen land sparren Nederland en België nogmaals, nu in Brussel. Op 29 maart 2000 komen de Belgen wederom op een 2-0 voorsprong na doelpunten van Gert Verheyen en Emile Mpenza. Net als in de twee voorgaande edities van de Derby der Lage Landen was het Patrick Kluivert die een hoofdrol opeiste. In het Koning Boudewijnstadion, ook vanavond het decor, maakte de spits van Barcelona met twee doelpunten de achterstand ongedaan.

20 augustus 2003, vriendschappelijk: België – Nederland 1-1

Opnieuw zijn België en Nederland in evenwicht, zowel qua doelpunten als rode kaarten. Ajacied Wesley Sonck zette het thuisland op voorsprong, de in de tweede helft voor Ruud van Nistelrooy ingevallen Roy Makaay maakte gelijk. In de slotfase werden twee spelers in Brussel van het veld gestuurd. Eerst Phillip Cocu na een turbulent luchtduel met Bart Goor, daarna ‘Rode Duivel’ Olivier De Cock voor een zware overtreding op Marc Overmars.

Volledig scherm Wesley Sonck juicht samen met Philippe Clement na de 1-0 voor België. Clarence Seedorf baalt. © Pim Ras

29 mei 2004, vriendschappelijk: Nederland – België 0-1

In aanloop naar het EK in Portugal is het weer Bart Goor die Oranje dwarszit. Dit keer niet met een theatrale val, de linkermiddenvelder maakt in de 78ste minuut het enige doelpunt. Van elf meter klopt de Belgische aanvoerder Edwin van der Sar. Even daarvoor maakte Wilfred Bouma een overtreding op Mbo Mpenza.

15 augustus 2012, vriendschappelijk: België – Nederland 4-2

De Derby der Lage Landen is na acht jaar eindelijk terug. Het wordt na een totaal mislukt EK een valse start onder de nieuwe bondscoach Louis van Gaal, die Stefan de Vrij en Ricardo van Rhijn in Brussel liet debuteren. Ondanks dat Luciano Narsingh en Klaas-Jan Huntelaar het duel na de openingstreffer van Christian Benteke nog lieten kantelen, bleef de verdediging van Oranje kwetsbaar. In het slotkwartier profiteerden Dries Mertens, Romelu Lukaku en Jan Vertonghen.

Volledig scherm Teleurstelling bij Oranje-doelman Maarten Stekelenburg en de debutanten Ricardo van Rhijn en Stefan de Vrij nadat het in de oefenwedstrijd in Brussel 4-2 is geworden. © Peter Lous

9 november 2016, vriendschappelijk: Nederland – België 1-1

Met pijn en moeite behaalde een gehavend Nederlands elftal eind 2016 nog een gelijkspel tegen België. Het is in de Arena vooral tegenhouden voor het uitgedunde team van Danny Blind, de bondscoach die Arjen Robben spaarde voor een WK-kwalificatieduel later die week met Luxemburg. Toch leek Davy Klaassen met zijn benutte penalty het Nederlands elftal tegen de zuiderburen voor het eerst deze eeuw aan een overwinning te helpen. Acht minuten voor tijd werd het alsnog gelijk: via Joël Veltman schoot Yannick Carrasco raak.