Labyad, Giakoumakis of Ngonge: wie maakte het doelpunt van de week?

Pas 18 jaar oud De grote doorbraak van Graven­berch: echte talenten passen zich snel aan op hoger niveau

26 november Ryan Gravenberch geldt als één van de Europese revelaties dit seizoen. Toch voelt de grote doorbraak voor de pas 18-jarige verbindende middenvelder al maanden niet compleet aan. Daar bracht hij in de 47ste minuut tegen Midtjylland alvast verandering in. ,,We wisten al dat hij technisch heel goed kan afronden.”