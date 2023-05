Landskampioen Feyenoord dol van vreugde en vol emotie: ‘Dit team omschrijf je in één woord: passie’

Arne Slot is de nieuwe Nederland­se meester: met deze methode loodste hij Feyenoord naar de 16de titel

Arne Slot wordt geroemd om zijn voetbalvisie. De 44-jarige trainer zelf stapt liever snel over zaken als tactiek en oefenstof heen. De sleutel is volgens hem de omgang met spelers en de manier waarop hij ze vanaf dag 1 laat geloven in de gekozen, aanvallende speelwijze.