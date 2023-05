Langdurig pokerspel ten einde: Ramiz Zerrouki voor miljoenen van FC Twente naar Feyenoord

FC Twente en Feyenoord doen geen mededelingen over de hoogte van transfersom, maar naar verluidt ligt die in de buurt van de 8 miljoen euro. Zerrouki wil pas zondag na de uitwedstrijd bij FC Emmen ingaan op zijn transfer naar Feyenoord. De speler had in Enschede nog een contract tot en met de zomer van 2024. FC Twente had daarnaast nog een optie voor een jaar op hem.



Zerrouki speelde twee weken geleden zijn honderdste wedstrijd voor FC Twente, waar hij nu op vier goals en zes assists staat. Zerrouki wordt de tweede versterking voor Feyenoord na Thomas van den Belt, de 22-jarige middenvelder die voor 850.000 euro overkomt van PEC Zwolle. Quinten Timber is op dit moment nog de duurste aankoop van de club uit Rotterdam. Feyenoord nam hem vorig jaar voor 7,2 miljoen euro over van FC Utrecht.

Met het akkoord is er eindelijk een einde gekomen aan het pokerspel tussen FC Twente en Feyenoord, dat bijna een jaar duurde en leidde tot veel onvrede in beide kampen. Feyenoord meldde zich in de zomer voor het eerst voor de 17-voudig international van Algerije, maar de club wilde toen niet verder gaan dan 4,5 miljoen euro. Voor FC Twente was dat bedrag lang niet toereikend genoeg.

Maar de koploper liet niet los en meldde zich in de winterstop weer. Opnieuw kwamen beide partijen niet tot een akkoord, waarna er zowel bij FC Twente, Feyenoord als Zerrouki de nodige irritatie ontstond. Zerrouki was boos dat FC Twente hem de kans op verbetering dwarsboomde, terwijl ze in Enschede helemaal klaar waren met de handelswijze van Feyenoord. De speler de kop gek maken, maar niet doorpakken, daar kwam de kritiek van FC Twente op neer.

Voor technisch directeur Jan Streuer was dat de reden om de stekker halverwege januari uit de onderhandelingen te trekken. Feyenoord hoefde zich niet meer te melden: FC Twente wenste dit seizoen niet meer te werken aan een vertrek van de middenvelder.

Soap

Toch deed Feyenoord vlak voor het dichtgaan van de transfermarkt nog een laatste poging. De top van FC Twente de koppen in allerijl bij elkaar, maar besloot toen voor de derde keer niet toe te happen.

Allereerst omdat de club nog volop in race was voor de prijzen en niet wilde verkopen aan een concurrent, zoals dat werd omschreven. En daarnaast was de tijd volgens FC Twente te kort om nog een adequate vervanger te vinden. Wel voegde Streuer daar aan toe, dat Zerrouki in de zomer hoe dan ook verkocht zou gaan worden.

Volledig scherm Ramiz Zerrouki met Justin Bijlow en Mats Wieffer na de 1-1 in Enschede op 29 januari. © Pro Shots / Ron Jonker

Wens van Slot

Enkele weken geleden meldde Feyenoord zich opnieuw voor Zerrouki en ditmaal verliepen de gesprekken wel in goede harmonie. En tot tevredenheid van de drie partijen is er nu een akkoord. Met de komst van Zerrouki heeft Feyenoord vooral de wens van trainer Arne Slot ingewilligd. Slot is al tijden heel gecharmeerd van de multifunctionele speler, die hij ziet als een directe versterking voor meerdere posities op het middenveld. Zerrouki is na Thomas van den Belt de tweede aankoop van de club, die dit weekend al kampioen kan worden en volgend seizoen dus Champions League gaat spelen.

Laatbloeier

Ook Zerrouki is meer dan opgelucht dat hij eindelijk zijn o zo gewenste transfer te pakken heeft. De geboren Amsterdammer Zerrouki kwam in 2016 over van Ajax. In september 2020 debuteerde hij in de hoofdmacht van FC Twente.

In zijn eerste jaren was hij nauwelijks in beeld bij de eerste selectie. Maar omdat de trainersstaf wel zijn arbeidsethos waardeerde kreeg hij meerdere keren een nieuw contract. Pas in het eerste jaar onder trainer Ron Jans brak Zerrouki definitief door. Vorig seizoen vormde hij samen met Michal Sadilek een ijzersterk duo van de ploeg, die met de vierde plaats Europees voetbal afdwong. Hij speelde onlangs tegen Sparta (3-3) zijn honderdste wedstrijd voor de club uit Enschede, waarvoor hij vier keer scoorde en zes assists gaf.

Voor FC Twente is de transfer van Zerrouki de eerste grote deal van dit seizoen. Vorig jaar werden Joël Drommel en Jason Oosterwolde voor enkele miljoenen verkocht. Ook zij kwamen uit de eigen opleiding. De verwachting is dat de club in de komende periode nog meer spelers gaat verkopen.