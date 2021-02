Langeler en Groenendijk moeten PEC Zwolle in de eredivisie houden

Wanneer Langeler daadwerkelijk in Zwolle begint, wordt Groenendijk de veldtrainer. De oud-coach van onder meer Willem II, Excelsior en ADO Den Haag, die recentelijk nog assistent was bij Al-Wahda in Abu Dhabi, wordt de vervanger van de vertrekkende assistent Gert-Peter de Gunst.

Bekende verschijning

Voor de club en de stad is Langeler een bekende verschijning. Met de Zwollenaar, geboren in Lochem, aan het roer promoveerde PEC in 2012 naar de eredivisie, het podium waarop het nu nog actief is. In het eerste jaar op het hoogste niveau eindigden de Zwollenaren als elfde en werd de halve finale van de KNVB-beker bereikt. Na dat seizoen verruilde Langeler PEC voor PSV, waar hij hoofd jeugdopleidingen werd. Eerder was hij nog trainer van SV Colmschate’33 en Rohda Raalte.