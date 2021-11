Langeler ziet geen perspectief meer bij PEC Zwolle en stapt op, ook Lodeweges vertrekt

Onder leiding van Langeler won de club uit de hoofdstad van Overijssel dit seizoen pas één competitiewedstrijd, eind vorige maand tegen Heracles Almelo (1-0). PEC Zwolle staat met 4 punten uit twaalf duels onderaan in de eredivisie. De 51-jarige trainer begon afgelopen zomer aan zijn tweede periode bij de club. Hij werkte tussen 2010 en 2013 ook als hoofdtrainer bij PEC Zwolle.

Dwight Lodeweges, de assistent-trainer die deze zomer overkwam van de KNVB, stapt eveneens op. ,,PEC Zwolle respecteert de beslissing van Langeler en Lodeweges en bedankt hen voor alle energie en effort die zij in de club hebben gestoken”, staat in een verklaring van de club.

Technisch manager Mike Willems, die veel kritiek krijgt vanuit de achterban vanwege zijn aankoopbeleid, gaat op zoek naar een nieuwe trainer. Het overgebleven deel van de huidige technische staf, die bestaat uit Leeroy Echteld en Henri van der Vegt, heeft voorlopig de leiding over de trainingen en wedstrijden. PEC Zwolle speelt zondag in een lege Kuip tegen Feyenoord.

Kampioen eerste divisie

In zijn eerste periode in Zwolle werd Langeler met zijn ploeg in 2012 kampioen van de eerste divisie. Het seizoen daarop eindigden de Zwollenaren op het hoogste niveau als elfde en wisten ze de halve finales van het toernooi om de KNVB-beker te bereiken.

Langeler ging daarna bij PSV aan de slag als hoofd van de jeugdopleiding. Hij combineerde die functie met diverse banen bij de KNVB. Zo was hij assistent bij Oranje onder 20 en zelf bondscoach van Jong Oranje. In 2018, een jaar nadat hij was gestopt in Eindhoven, werd Langeler de eerste directeur Voetbalontwikkeling bij de KNVB. Afgelopen zomer keerde hij terug bij PEC Zwolle. Marcel Lucassen nam zijn taak bij de voetbalbond over.

Stam en Verbeek

Een veelgehoorde naam in de Zwolse wandelgangen als opvolger van Langeler, is die van Jaap Stam, de man die in 2019 als trainer door Feyenoord uit Zwolle werd gelokt. Stam werd daarna trainer van het Amerikaanse FC Cincinnati, maar zit momenteel zonder club. Ook Gertjan Verbeek zou opnieuw een kandidaat kunnen worden: het huwelijk tussen hem en Almere City is tot nu toe bepaald ook geen succesverhaal gebleken

