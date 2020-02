Larsson is weg: Feyenoord ontvangt 5 miljoen euro

Feyenoord moet het zondag in de kraker tegen PSV doen zonder Sam Larsson doen. Niet dat de Zweed in zijn periode in Rotterdam een onmisbare schakel was – integendeel - maar door het blessureleed van Luis Sinisterra heeft Dick Advocaat geen echte linkerspits meer in de selectie. De ruim vijf miljoen die Dalian Professional Football Club overmaakt naar Rotterdam, wilden ze in de Kuip echter onder geen beding laten lopen. Het is zelfs iets meer dan er destijds door Feyenoord is betaald aan Heerenveen om de Zweed over te kunnen nemen.