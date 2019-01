Lee Towers: Mooiste Klassieker uit mijn leven

Ook nadat Lee Towers vanochtend in zijn ogen had gewreven, besefte hij het bijna nog niet. Feyenoord had Ajax met 6-2 van het veld geveegd. ,,Ik had er echt geen seconde rekening mee gehouden dat we zouden winnen’’, vertelt de zanger, bij wie de liefde voor Feyenoord tot in het diepst van zijn hart is doorgedrongen. ,,Dit kwam écht als zo’n grote verrassing, want vooraf leek me een gelijkspelletje het hoogst haalbare.’’