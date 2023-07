Leeroy Echteld gaat bondscoach Michael Reiziger assisteren bij Jong Oranje

Echteld is ook hoofdtrainer bij amateurclub De Treffers en behoudt die functie. In het verleden was hij assistent-trainer bij onder meer AZ, FC Emmen en PEC Zwolle. Als speler kwam hij uit voor clubs als sc Heerenveen en AZ. ,,Leeroy heeft recent de UEFA Pro-opleiding bij de KNVB afgerond, dus we hebben hem van dichtbij meegemaakt. We zien in hem een talentvolle trainer die een perfecte aanvulling is op hoofdcoach Michael Reiziger”, aldus Nigel de Jong, de directeur topvoetbal bij de KNVB.