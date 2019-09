Leeuwin Spitse vanavond in ‘haar’ Friesland: ‘Mooi om thuis te komen’

Door Daniël Dwarswaard



Haar geboortehuis ligt op zo’n 25 km van het Abe Lenstra Stadion. Bovendien: Heerenveen is de profclub waar Sherida Spitse haar lange loopbaan begon. Ja, het is duidelijk. Voor Spitse is het nét nog wat specialer dat vanavond even voor 20.00 uur het Wilhelmus klinkt in haar provincie Friesland. ,,Mooi om weer thuis te komen. Waar ik ben begonnen in het vrouwenteam’’, zegt ze dan ook zelf. ,,Dicht bij huis. Mooi veldje, dus dat is perfect. Uit Sneek zullen familie en vrienden komen. Ook mensen van vv Sneek, mijn allereerste club. Dat blijft toch speciaal en het is voor mij een extra reden om uit te kijken naar de wedstrijd.’’