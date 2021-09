Leeuwinnen duidelijk na gelijkspel: ‘Het was gewoon niet goed genoeg, heel erg frustrerend’

,,Ik heb een slecht gevoel, het was niet top", zei keepster Sari van Veenendaal na het 1-1 gelijkspel van de Leeuwinnen tegen Tsjechië in het eerste WK-kwalificatieduel . ,,Maar we gaan geen excuses verzinnen. Dat hebben we nooit gedaan.”

,,We wisten wel dat het echt niet vanzelf zou gaan”, vervolgde Van Veenendaal. ,,We moesten gewoon goed voetballen om van deze tegenstander te winnen. Bij vlagen hebben we dat misschien wel gedaan, maar 1-1 is gewoon niet goed. Het ligt aan ons, daar kunnen we duidelijk in zijn. Volgende week tegen IJsland moet het echt beter.”

,,Het was gewoon niet goed genoeg, heel erg frustrerend”, was Vivianne Miedema na de wedstrijd duidelijk in haar commentaar. ,,Het is fijn dat we nog een punt pakken, want als je verliest maak je het jezelf wel heel moeilijk. Maar vanavond waren we individueel niet top. Niet genoeg mensen stonden op en dan wordt het lastig. Ik had de bal zelf graag wat vaker gehad en het moet dinsdag gewoon veel beter.”

,,Dit is erg teleurstellend, we speelden zoals we wilden, maar het resultaat is er niet”, zei bondscoach Mark Parsons na het laatste fluitsignaal. De debuterende Engelsman zag wel lichtpuntjes. ,,Tsjechië is een erg gedisciplineerd elftal, maar we kregen 20 kansen en wisten de bal vaak snel te heroveren. Het spel was goed, het resultaat frustrerend.”