Leeuwinnen gaan ondanks zege in return niet vol in de verdediging

,,Als we dinsdag in de return op dezelfde manier op het veld staan als vandaag maken we een goede kans”, denkt bondscoach Sarina Wiegman.



Ze was erg tevreden over de start van het duel. ,,We waren scherp en sterk. Ik heb zeker genoten vandaag. Het extra’s dat we in de vorige wedstrijd tegen Noorwegen niet op konden brengen, hadden we nu wel.”



Oranje kon geen definitieve knock-out uitdelen. ,,We moesten op zoek gaan naar de 3-0 maar die viel helaas niet. Maar zo zijn we wel, we willen altijd aanvallen.”



Sterspeelster Lieke Martens, die tegen Denemarken in de tweede helft werd gewisseld, denkt dat het ‘stom is als Oranje deze 2-0 nog weggeeft’.



Wiegman verwacht dinsdag een Denemarken dat va-banque gaat spelen na de nederlaag van vrijdag. ,,Ze hebben wat recht te zetten. Wij zullen ook goed moeten zijn. We gaan niet verdedigender spelen. Dat is niets voor ons.''