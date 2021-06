Leeuwinnen maken gehakt van Noorwegen en trakteren fans op zeven goals

Door Tim Reedijk



In de eerdere wedstrijd deze interlandperiode tegen Italië (1-0 verlies) was het ronduit ondermaats wat de Leeuwinnen lieten zien. Al was dat wel een wedstrijd die in teken stond van experimenteren. Vanavond tegen Noorwegen, onder toeziend oog van 2700 supporters op de tribunes van de Grolsch Veste, koos bondscoach Sarina Wiegman ervoor om met zo goed als de sterkst mogelijke opstelling te spelen.

Dat betekende dat het trio voorin hersteld werd met Lieke Martens, Vivianne Miedema en Jill Roord. De enige ietwat verrassende naam in de basis was die van Sisca Folkertsma (24) van FC Twente, die opnieuw de kans kreeg als rechtsback. Dat moet voor elfvoudig international Folkertsma – die nooit echt een rol van betekenis speelde in Oranje – een enorme opsteker zijn met het oog op de olympische selectie van achttien speelsters en vier reserves op de standby-lijst die Wiegman morgen bekend gaat maken. De kans op een slechtnieuwsgesprek voor Folkertsma is enorm geslonken.

Volledig scherm Sisca Folkertsma (links). © Pro Shots / Ron Jonker

Want zij trok zich helemaal op aan het hoge niveau van de Oranjevrouwen, die vanaf minuut één de baas waren in Enschede. De topscorer aller tijden en de recordinternational gaven het goede voorbeeld. Vivianne Miedema krulde fraai de 1-0 binnen, waarna Sherida Spitse met een werelddoelpunt voor 2-0 zorgde. Een vrije trap van heel ver liet de Noorse keeper kansloos.

Martens krijgt rust

In de tweede helft kreeg een goed spelende Martens rust en viel Shanice van de Sanden in, die zich misschien nog niet helemaal zeker voelt over haar olympische selectie. Haar rol bij de Oranjevrouwen is beduidend minder geworden ten opzichte van de laatste jaren. Haar momenten zouden komen, maar daar zaten nog een hoop Oranje-treffers tussen. In een tijdsbestek van acht minuten zorgden Roord, Dominique Janssen en opnieuw Miedema voor een tussenstand van 5-0. Het doelpunt van Miedema had een hoop weg van haar treffer in de EK-finale van 2017, óók in de Grolsch Veste.

Volledig scherm Shanice van de Sanden gaat uit jaar dak na haar goal. © Pro Shots / Ron Jonker

Nadat Wiegman ook Merel van Dongen en Lineth Beerensteyn liet invallen, kwam het moment van Van de Sanden. Met een fraaie stift leverde de aanvaller van VfL Wolfsburg de 6-0 af. Daarna kwam een hoop emotie vrij. Misschien omdat ze zo’n doelpunt zo hard nodig had, maar vooral omdat ze onlangs haar vader verloor. Daarna leverde ze ook nog eens de assist op de 7-0 van Daniëlle van de Donk, als fraai slotakkoord van een zeer overtuigende zege van de Oranjevrouwen.

Wiegman gunde in de laatste twintig minuten ook Victoria Pelova, Lynn Wilms en Kika van Es nog minuten en nu is het aan de bondscoach om vanavond de laatste knopen over haar olympische selectie door te hakken. Morgenochtend licht Wiegman haar speelsters in en daarna maakt ze haar olympische selectie wereldwijd. Na een uitzwaaiwedstrijd op 6 juli tegen Zuid-Afrika reist de Nederlandse equipe af naar Japan, waar nog één keer besloten geoefend wordt voordat het toernooi voor de Leeuwinnen begint tegen Zambia.

Volledig scherm De 1-0 van Vivianne Miedema wordt gevierd. © ANP