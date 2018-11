Leeuwinnen met één been op WK na knappe zege op Zwitsers

Het Nederlands vrouwenelftal heeft vanavond een grote stap gezet naar kwalificatie voor het WK in Frankrijk volgend jaar. In Utrecht werd Zwitserland met gemak aan de kant gezet. Na rust werd het verschil in kwaliteit duidelijk in de uitslag tot uitdrukking gebracht: 3-0.

Door Nik Kok



Nog best voorzichtig gingen de handen omhoog bij de speelsters van Oranje na de duidelijke, en op het oog allesbeslissende zege op de veel zwakkere Zwitserse vrouwen. Normaal gesproken kán er niet veel meer mis gaan voor Nederland dat in Utrecht veel beter bleek dan de opponent. De 3-0 zege is ruim genoeg om de uitwedstrijd met veel zelfvertrouwen tegemoet te zien. Dinsdag kan Oranje het afmaken. ,,Dit mogen we nooit meer uit handen geven‘’, zei Wiegman naderhand voor de camera van Veronica.

De verwachtingsvolle Galgenwaard zette zich ruim voor aanvang van de wedstrijd al schrap voor niets minder dan een ruime, klinkende overwinning van Oranje. Want als er iets is dat de Europese titel heeft veroorzaakt bij het telkens massaal opgekomen Oranjepubliek is het een huizenhoog verwachtingspatroon.

Volledig scherm Sherida Spitse viert de 1-0. © Ronald Hoogendoorn

Ze zaten er vanavond klaar voor, de kinderen met hun spandoeken en hun vrolijke carnavalskrakers. De tweekamp met Zwitserland moet het perfecte sluitstuk worden van WK-kwalifcatiereeks. Op naar het tweede WK in de historie.

Hartenlust

Maar hun helden vonden het aanvankelijk maar moeilijk om op de avond dat het daadwerkelijk moest in de EK-vorm van afgelopen zomer te komen. De Oranjevrouwen probeerden het wel naar hartenlust. In Utrecht trok maar één land ten aanval en dat was de Europees kampioen.

Volledig scherm Vivianne Miedema in duel met Luana Buhler van Zwitserland. © Ronald Hoogendoorn Mét Vivianne Miedema in de spits. Ze kreeg van bondscoach Sarina Wiegman toch weer de voorkeur boven Lineth Beerensteyn die in de vorige play-offronde tegen Denemarken nog de voorkeur kreeg en direct belangrijk was met drie doelpunten. Miedema beet van zich af deze week met uitspraken. Ze zei de vrouw in vorm te zijn en wees op de karrenvracht aan doelpunten die ze de afgelopen weken voor Arsenal had gemaakt. Concurrent Beerensteyn startte op de bank maar mocht in de tweede helft invallen. Als rechtsbuiten, dat kan ze ook.

Maar de ruimtes op het veld in Utrecht waren ook voor Miedema schaars. Niettemin kwamen er al direct kansen. Lieke Martens kreeg de bal wat toevallig tegen zich aangespeeld, waarna de bal op de paal belandde en Jackie Groenen, die zich in de tweede helft moest laten vervangen vanwege een blessure, kreeg meer dan één schietkans.

Zwitserland is geen hoogvlieger, zo bleek. Op het laatste EK werd de formatie roemloos uitgeschakeld in de eerste ronde terwijl Nederland toernooiwinnaar werd. De Zwitserse vrouwen, zonder hun twee sterspeelsters Ramona Bachmann en Lara Dickenmann, wachtten af zoals zoveel landen tegenwoordig afwachten tegen Nederland.

Gaandeweg kwam Oranje beter in het spel en werd het tempo opgeschroefd. Met kansen voor Shanice van de Sanden en Daniëlle van de Donk. Achterin hoefde keeper Loes Geurts, die de voorkeur kreeg boven Sari van Veenendaal, zich amper in te spannen.

Wapen

Volledig scherm Lieke Martens schiet de 2-0 langs Rahel Kiwic van Zwitserland. © ANP Een rake vrije trap, die via de binnenkant van de paal in het doel belandde, zorgde vlak na de pauze voor de bevrijding waar Nederland zo naar verlangde, waar alle aanvallen in de eerste helft vruchteloos waren gebleken. Specialist Spitse was de maker. Ze hanteert het wapen van de vrije trap vaker. De Zwitserse keeper Thalmann kon niks uitrichten tegen het geplaatste schot.

Een hossende Galgenwaard kon in de tweede helft opgelucht ademhalen toen Lieke Martens, die niet eens zo heel erg goed in de wedstrijd zat, het duel besliste na een goede aanval met een schot in de verre hoek. Ook Vivianne Miedema pikte in de slotfase nog haar doelpunt mee: 3-0.

Volledig scherm Lieke Martens viert haar 2-0 tegen Zwitserland met Danielle van de Donk. © ANP