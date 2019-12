Leeuwinnen sluiten jaar af als nummer 3 van de wereld

Nederland schoot omhoog naar de derde plek nadat ze op het WK in Frankrijk de finale hadden gehaald. Daarin waren de Amerikaanse vrouwen, die hun wereldtitel prolongeerden, met 2-0 te sterk. Dat betekende de enige nederlaag dit jaar van Oranje in een officiële wedstrijd. De ploeg van Wiegman moest in het voorjaar op het toernooi om de Algarve Cup wel buigen voor Spanje en Polen. Na het WK zetten de voetbalsters hun eerste zes wedstrijden in de kwalificatiereeks richting het EK 2021 allemaal in winst om.