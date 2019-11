Leeuwinnen walsen door EK-kwalificatie, maar ‘niets gaat vanzelf’

Vanuit Turkije, waar de Oranjevrouwen morgen hun vijfde kwalificatieduel spelen, wil Wiegman nog wel even benadrukken dat het allemaal niet zo makkelijk gaat als het wellicht lijkt voor de buitenwacht. Vier gespeeld, twaalf punten en nu al een voorsprong van zes punten op runner-up Slovenië. ,,Maar zo makkelijk ging het niet tegen Slovenië”, aldus de bondscoach, wijzend op de 2-4 in Murska Sobota.



,,Kijk, niets gaat vanzelf. De verwachtingen zijn hoog en iedereen verwacht dat we winnen én goed spelen. Maar je moet nooit iets als een vanzelfsprekendheid zien. Je ziet als ons team bij elkaar komt dat ze veel zin hebben om te voetballen en voor Oranje uit te komen. Wij kijken dan weer met de staf hoe we weer beter kunnen voetballen. Daar zijn we elke dag mee bezig, daar komt een bepaalde norm in. Een standaard. Gemakzucht is gewoon heel gevaarlijk. En uitwedstrijden zijn gewoon een enorm verschil ten opzichte van duels in Nederland.”