Leidt broederliefde bij Ajax tot broedertwist tussen Neres en Anthony?

Door Johan Inan



Dat David Neres ruim een jaar geleden Antony influisterde er goed aan te doen om voor Ajax te kiezen, moet juist hij nu zelf bekopen met minder speeltijd. De Brazilianen werden allebei opgepikt bij São Paulo. Zodoende kenden de vleugelspitsen elkaar al en was het voor Antony logisch om zijn oor te luister te leggen bij Neres, toen Ajax voor hem aanklopte. Zijn voorganger was enthousiast. Als Antony nog twijfels had, dan gaf Neres hem het zetje om voor Ajax te tekenen.