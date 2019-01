Andersom is ook Manchester City voorlopig niet voornemens de relatie te herstellen met de Bredase club. Onlangs verhuurde het de Japanner Ko Itakura aan concurrent FC Groningen, zonder overleg met NAC. De Bredase club haalde deze maand drie winterversterkingen (Ramon Lundqvist, Khalid Karami en Sullay Kaikai) zonder gebruik te maken van het (scouting)netwerk van Manchester City.



Sinds het vertrek van technisch directeur Hans Smulders en algemeen directeur Justin Goetzee is er niet of nauwelijks communicatie meer tussen Manchester en Breda. Daarvoor was de samenwerking tussen beide clubs zeer intensief, vrijwel dagelijks, over de begeleiding van huurspelers, over scouting of over organisatorische zaken.