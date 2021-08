Lieke Martens bij laatste drie voor titel Europees voetbalster van het jaar

Uitblinker Veerman herhaalt onvrede over vraagprijs Heerenveen: ‘Ik zie dat niet gebeuren’

14 augustus Joey Veerman hoopt ergens in de komende tweeënhalve week nog steeds te vertrekken bij SC Heerenveen. Er is veel belangstelling voor de middenvelder, maar de hoge vraagprijs van de Friezen staat een transfer al maanden in de weg.