Lieke Martens is terug, nu nog haar topvorm bij de Oranje Leeuwinnen

Hommeles bij ADO Den Haag: ontevreden Thomas Verheydt en Ricardo Kishna dienen transfer­ver­zoek in

Thomas Verheydt wil ADO Den Haag aankomende transferperiode verlaten. De 30-jarige vice-captain heeft een transferverzoek ingediend, omdat hij ontevreden is over de gang van zaken en het beleid van de Haagse club. Ook Ricardo Kishna heeft aangegeven de club graag in januari te willen verlaten. Vanavond speelt ADO in de competitie tegen Roda JC.

7:19