Lijfsbehoud NAC hangt aan zijden draadje na remise tegen VVV

NAC-VVV is net afgelopen als de spelers van de Bredase club gedesillusioneerd langs de tribunes trekken. Het is een alleszeggend beeld over de lunchwedstrijd van vanmiddag. Zowaar lijkt er even een overwinning in te zitten voor de Parel van het Zuiden. Maar uiteindelijk is de ploeg niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Te weinig, lijkt het, om nog een serieuze kans te maken op handhaving in de eredivisie. Voor de Noord-Limburgers geldt dat zij na de zomer nagenoeg zeker opnieuw in de eredivisie spelen.