Limburgs sprookje dreigt uit te monden in nachtmerrie: ‘Natuurlijk kijken wij in de spiegel’

Door Dennis van Bergen



Misschien dat algemeen directeur Marco Bogers van VVV ooit nog eens in de pen klimt. Stof genoeg immers om over te schrijven dit seizoen. Over de veelbesproken 0-13 nederlaag tegen Ajax bijvoorbeeld. Over de Griekse spits Giorgos Giakoumakis, die er zo lustig op los scoort. Over het bereiken van de halve finale van de KNVB-beker, waarin Vitesse te sterk was. Morgen volgt een nieuw hoofdstuk in het roerige seizoen. Jos Luhukay, met wie de clubleiding tot vanavond gesprekken voerde, wordt waarschijnlijk als nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd. ,,Een seizoen van uitersten”, beseft de Bogers, die vandaag Hans de Koning ontsloeg. ,,Er móést wat gebeuren.”