Linssen belt af: ‘Ik kreeg nooit het topgevoel bij Feyenoord’

‘Buiten­land­se’ Leeuwinnen terug in Zeist: ‘Ik was wel klaar met dat rennen’

20:16 Na een belletje van Lieke Martens naar bondscoach Sarina Wiegman zijn de ‘buitenlandse’ Leeuwinnen vandaag voor een informele training bij elkaar gekomen in Zeist. Martens was er wel klaar mee, met dat gezwoeg in een park of bos en nam contact op met Wiegman, waarna het initiatief snel was vormgegeven.