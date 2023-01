‘Lionel Messi kan in Saoedi-Arabië meer gaan verdienen dan Cristiano Ronaldo’

KNVB Beker Alfred Schreuder zinspeelt op snel debuut Gerónimo Rulli bij door griep geplaagd Ajax

Ajax kan woensdag in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch vermoedelijk niet over Brian Brobbey beschikken. De spits viel zondag in de ontmoeting met NEC in de Eredivisie (1-1) uit met een schouderblessure en het lijkt erop dat hij daarvan niet op tijd is hersteld. Doelman Gerónimo Rulli staat voor zijn debuut.

