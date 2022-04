LIVE | Aftellen naar bekerfinale: eerste fans komen aan bij de Kuip

‘Wissel­wijs­neus’ Roger Schmidt wil tegen Leicester City de kritiek definitief laten verstommen

Net nu Roger Schmidt zichzelf in Eindhoven als coach op de kaart kan zetten, vallen bij zijn team met Noni Madueke en Olivier Boscagli wéér twee cruciale spelers weg. Voor Boscagli is project-Schmidt zelfs al voorbij. Hoe lost de coach dit op en hoe sterk is PSV tegen de nummer negen van de Premier League?

14 april