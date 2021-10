LIVE | Ajax in mistige Arena begonnen aan CL-kraker tegen Dortmund

Ajax wacht vanavond een flinke kluif tegen Borussia Dortmund, maar de Amsterdammers kunnen tegen de Duitse topclub bij een zege wel uitstekende zaken doen. Bij een overwinning is overwintering in de Champions League heel dichtbij voor de Amsterdammers. Volg het duel in ons liveblog.



Dit is de stand van zaken in Groep C